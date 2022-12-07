جرو صغير بين أوراق الشجر.. لديك عيون صقر إذا اكتشفت مكانه بـ10 ثوان
فقط 10% من الأشخاص يمكنهم العثور على الجرو في الصورة خلال هذه المدة القصيرة.. فهل أنت منهم؟
في هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هناك كلب على مرأى من الجميع. فإذا تمكنت من اكتشاف الجرو في غضون 10 ثوانٍ أو أقل، فلا شك أنك تمتلك نظرا حادا وعيونا مثل عيون الصقر.
فاختبر مهاراتك في الملاحظة من خلال هذا الوهم البصري. ويجب أن تثق أن مثل تلك الخدع البصرية تساعد في تحسين تركيزك ومهاراتك في الملاحظة، وفق الدراسات.
الصورة هي عبارة عن مشهد خارجي لأكوام من أوراق الشجر، خلال فصل الشتاء.
وأنت عزيزي القارئ مُطالب بالعثور على الجرو بين أوراق الشجر خلال 10 ثوان فقط. فقط 10% من الأشخاص يمكنهم العثور عليه في الصورة خلال هذه المدة القصيرة.. فهل أنت منهم؟
فانظر جيداً وابدأ في العد التنازلي. ثلاثة.. اثني… واحد.. انتهى الوقت.
يمكنك رؤية الجرو وهو جالس وسط كومة الأوراق على الجاني الأيسر من الصورة، ويمكنك التعرف عليه من خلال العلامات البيضاء على وجهه وعينيه.
والآن أخبرنا عزيزي القارئ كم استغرقت من الوقت لتحديد مكان الجرو؟
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