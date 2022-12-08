شاهد.. مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاء
وقالت صحيفة ديلي ميل إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته
تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.
Les sauveteurs en Inde font la course contre la montre pour sauver un garçon de huit ans, Tanmay Sahu, qui est coincé dans un puits depuis plus de 16 heures.— Claire L. (@ClaireCatholic) December 7, 2022
Tanmay jouait dans un champ lorsqu'il est tombé dans le puits mardi soir. pic.twitter.com/TFIaAv66qa
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترا (55 قدم).
وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأوكسجين حتى يظل قادرا على التنفس.
وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتا، نظرا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.
MP: 8-year-old Tanmay gets trapped in borewell, rescue operation underway #Betul #Borewell #TanmaySahu https://t.co/ErusHB8HEB pic.twitter.com/lFTHkjZZKw— Bhaskar Live (@bhaskarlivein) December 7, 2022
وصرح والد الطفل تانماي ساهو، أن ابنه سقط في البئر يوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبا.
ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.