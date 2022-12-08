هكذا أعلن رئيس أميركا الحرب على اليابان.. عقب بيرل هاربر

الهجوم الياباني على بيرل هاربر أسفر عن مقتل أكثر من ألفي أميركي وتخريب قسم كبير من أسطول المحيط الهادئ.

يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، اهتزت الولايات المتحدة الأميركية على وقع الهجوم الياباني المباغت على قاعدة بيرل هاربر بعرض المحيط الهادئ. وتزامنا مع الهجوم، تواجد الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت باجتماع مع المستشار هاري هوبكينز (Harry Hopkins) بمكتبه حين تفاجأ بدخول الأمين العام للبحرية فرانك نوكس (Frank Knox) جالبا معه خبر الهجوم الياباني الذي أوقع ما يزيد عن ألفي قتيل.



لوحة تخيلية للهجوم على بيرل هاربر صورة للرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت

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هجوم مباغت وغزو

إلى ذلك، توقع الأميركيون هجوما مباغتا يابانيا ضدهم تزامنا مع تدهور العلاقات بين البلدين. وعلى مدار أسابيع، آمن الأميركيون بإمكانية قيام سلاح البحرية الياباني بالتدخل ضد المستعمرة الأميركية بالفلبين. وبسبب ذلك، وقع خبر الهجوم على بيرل هاربر وقع الصدمة على المسؤولين الأميركيين الذين آمنوا طيلة الفترة السابقة باستحالة بلوغ الطائرات اليابانية هذه القاعدة الواقعة عند جزر هاواي.

ومع سماعه لخبر الهجوم الياباني، تخوّف الرئيس الأميركي روزفلت من إمكانية إعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة الأميركية بالأيام القادمة. وتزامنا مع خشيته لحرب على جبهتين، أكد روزفلت أن بلاده غير مؤهلة للدخول بحرب بالوقت الحاضر محذرا من أشهر عصيبة مليئة بالهزائم قبل أن يستعيد الجيش الأميركي عافيته. أيضا، دعا روزفلت المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية للاستعداد لغزو ياباني محتمل للأراضي الأميركية انطلاقا من السواحل الغربية.



صورة لروزفلت رفقة سكريترته صورة لجانب من الطائرات المتفحمة عقب هجوم بيرل هاربر

خطاب وإعلان حرب

وخلال الساعات التي تلت الهجوم، حافظ روزفلت على هدوئه حيث اجتمع الأخير بالمستشارين العسكريين والتقى بعدد من الإعلاميين قبل أن يتصل برئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الذي أخبره أن الأميركيين والبريطانيين قد أصبحوا بقارب واحد عقب هجوم بيرل هابر. من جهة ثانية، تحدث الرئيس الأميركي لعدد من مساعديه مؤكدا لهم أن الوضع أخطر مما يتصوره وأن الولايات المتحدة الأميركية تمر بأسوأ أزمة منذ فترة الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 ألف أميركي.

وبحلول الليل، اجتمع فرانكلين روزفلت بسكرتيرته غريس تولي (Grace Tully) ليملي عليها كلمات خطاب كان سيلقيه أمام الكونغرس يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1941 تزامنا مع إعلانه الحرب بشكل رسمي على اليابان. من جهة ثانية، شاركت زوجة الرئيس إليونور روزفلت ببرنامج راديو أسبوعي، بث ليلا، وألقت كلمة حماسية للأميركيين دعتهم من خلالها للاتحاد مؤكدة على قوة وصلابة الشعب الأميركي الذي دفع مكرها نحو الحرب.

وخلال اجتماع ليلي، تلقى الرئيس روزفلت تقارير حول حجم الخسائر الأميركية. وقد عبّر الأخير حينها عن خيبة أمله عقب سماعه لخبر مقتل أكثر من ألفي أميركي وتخريب قسم كبير من أسطول المحيط الهادئ. وعلى إثر ذلك، فضّل روزفلت الخلود للنوم قبل أن يستيقظ باليوم التالي ليعلن الحرب بشكل رسمي على اليابان.