هل طلبت مؤخرا من الصين؟.. انتبه فمنتجاتك تسبح في البحر

فجأة، ومن دون أي إنذارات، غاصت صناديق تحوي بضائع صينية في عمق المحيط، لتضيع بها طلبات الناس دون عودة.
فقد نشر بحّار روسي كان على متن سفينة شحن ليبيرية مخصصة بنقل حاويات بضائع، مقطع فيديو أظهر صناديق تنزلق من ظهر السفينة نحو عمق المحيط.
وفي الفيديو الذي لا يتجاوز ثواني معدودة، غرقت العلب بما فيها من طلبات للناس بعيد انطلاقها من الصين عقب تحميلها بقليل.
في قلب المحيط
كما أشار البحّار عبر حسابه في تيك توك، إلى أن الحاويتين اللتين انزلقتا غاصتا في قلب المحيط، مشددا على عدم إمكانية استعادة ما فيهما أبداً.
بحّار روسي يعمل على سفينة شحن ليبيرية مخصصة في نقل حاويات البضائع وقد انطلقت من الصين بعد تحميلها.— إياد الحمود (@Eyaaaad) December 7, 2022
البحّار التقط هذا المقطع لحاويتين وهي تسقط في المحيط وضاعت طلبات الناس فيها ولا يمكن استعادتها.
إن كنت قد طلبت شيء مؤخراً قد تكون شحنتك ضاعت هنا.pic.twitter.com/OvJh5j5aw1
ثم علّق قائلاً: "إن كنت قد طلبت شيئا مؤخراً قد تكون شحنتك ضاعت هنا".
يشار إلى أن الفيديو الذي انتشر عبر تويتر، حصد مئات المشاركات وسط تعليقات تحذّر طالبي الشحنات من تفقدها خوفاً من أن يكونون من أصحاب الحظ السيئ ممن غاصت طلباتهم في عمق المحيط.
في حين أطلق آخرون على الفيديو لقب "المقطع الحزين"، مطالبين بإجراءات أشد لشركات النقل تؤمن طلباتهم وشحناتهم.
-
روسيا: لن نقدّم تنازلات للتفاوض مع أميركاوسط استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا جرّاء العملية العسكرية في أوكرانيا، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة حول قابلية ... العرب والعالم
-
المكسيك تعلن استعدادها لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزولالخارجية الأميركية: نراقب الوضع عن كثب في البيرو ونحن على اتصال مع الحكومات الإقليمية العرب والعالم
-
رداً على تصريحات "السلاح النووي".. واشنطن تتهم بوتين بـ"عدم المسؤولية"لا تتبنى الولايات المتحدة ولا روسيا، أكبر قوتين نوويتين، سياسة المبادرة باستخدام الأسلحة النووية العرب والعالم