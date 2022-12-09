هل تعرض حارس المنتخب المغربي للضرب؟ فيديو يشعل التواصل

خلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو زعم ناشروه أنه لمشجع اقتحم الملعب وضرب حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو.

ويظهر في المقطع المتداول شخص يقتحم أرض ملعب كرة قدم حاملاً عصا ليضرب بها لاعباً، وجاء في التعليق المرافق: "خطير محاولة قتل بونو من قبل مشجعة بلجيكية"، وفق فرانس برس.

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فيما حصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات وأكثر من 2800 مشاركة من صفحة واحدة فقط، منذ بدء انتشاره في الثالث من ديسمبر الحالي، بعد أيام من فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي 2-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في المونديال بتاريخ 27 نوفمبر 2022.

وكان حارس مرمى إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي ياسين بونو قد انسحب في اللحظة الأخيرة قبل بدء المباراة بسبب آلام في معدته.

غير صحيح

إلا أن الفيديو لا علاقة له بالمونديال أو بالحارس بونو الذي ساهم بفوز منتخب بلاده التاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح قبل يومين.

فما من إشكال مماثل وقع خلال مباريات كأس العالم في قطر.

فيديو من الدوري التركي

وإثر ذلك، أرشد التفتيش عبر محرك غوغل باستخدام كلمات مفتاح مثل "ضرب حارس مرمى"، إلى الفيديو نفسه منشوراً في مواقع عدة تشير إلى أنه ملتقط خلال مباراة جمعت ناديي إلتاي وغوزتبه ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم في 27 نوفمبر 2022.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

فقد تعرض حينها حارس مرمى إلتاي أوزان إفريم للضرب بعصا الراية من مشجع اقتحم الملعب مستغلاً حالة الفوضى إثر أعمال شغب أدت إلى إصابة عدد من المشجعين.