شاهد دموعه لم تتوقف.. نيمار ينهار باكياً بعد خسارة البرازيل

بعد الخسارة الصاعقة لمنتخب البرازيل في مونديال قطر بركلات الترجيح أمام كرواتيا 2-4، تصدر النجم نيمار جونيور حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراة، في حين سيطر الحزن على لاعبي المنتخب البرازيلي، عقب وداع "السيليساو" لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ورغم أن نيمار أصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفاً بالمشاركة مع بيليه، فإنه خرج من المباراة وهو يبكي منهاراً.

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وظهر لاعب باريس سان جيرمان بعد خسارة بلاده حزيناً ولم يستطع بعدها حبس دموعه فانهار بالبكاء، وحاول بعض اللاعبين من الفريق تهدئته مثل داني ألفيس لكن بدون أي جدوى.

كما علّق الجميع على بكاء نيمار الذي نال تعاطفا كبيرا من الجماهير والمعلقين وجميع محبّي المنتخب البرازيلي.

"كابوس لا يمكن تصديقه"

إلى ذلك، قال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "حان وقت العودة إلى منزلنا والبكاء والدموع.. كان كابوسا لا يمكن تصديقه".

كما وجه لاعب باريس سان جيرمان صدمة لجمهور البرازيل بعدما أشار إلى أنه قد يعتزل اللعب دولياً، مشيراً إلى أن كأس العالم قد تكون البطولة الأخيرة له مع "السيليساو".

وتابع: "هذه الهزيمة ستؤلمنا لفترة طويلة، لذا أنا حزين للغاية، أتوجه بالشكر إلى الجماهير البرازيلية على دعمها، ولكن لسوء الحظ، لم نتمكن من جعل أحلامنا حقيقة، لكن هذا جزء من كرة القدم".

ومنذ تتويجها بطلة عام 2002، خرجت البرازيل ثلاث مرات في الدور ربع النهائي أمام منتخبات أوروبية، عام 2006 أمام فرنسا، وعام 2010 أمام هولندا وعام 2018 أمام بلجيكا، كما خرجت على أرضها أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي عام 2014.