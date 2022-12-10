اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيمار بعد الهزيمة أمام كرواتيا (رويترز)
نيمار بعد الهزيمة أمام كرواتيا (رويترز)

شاهد دموعه لم تتوقف.. نيمار ينهار باكياً بعد خسارة البرازيل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد الخسارة الصاعقة لمنتخب البرازيل في مونديال قطر بركلات الترجيح أمام كرواتيا 2-4، تصدر النجم نيمار جونيور حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراة، في حين سيطر الحزن على لاعبي المنتخب البرازيلي، عقب وداع "السيليساو" لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ورغم أن نيمار أصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفاً بالمشاركة مع بيليه، فإنه خرج من المباراة وهو يبكي منهاراً.

وظهر لاعب باريس سان جيرمان بعد خسارة بلاده حزيناً ولم يستطع بعدها حبس دموعه فانهار بالبكاء، وحاول بعض اللاعبين من الفريق تهدئته مثل داني ألفيس لكن بدون أي جدوى.

كما علّق الجميع على بكاء نيمار الذي نال تعاطفا كبيرا من الجماهير والمعلقين وجميع محبّي المنتخب البرازيلي.

نيمار بعد الهزيمة أمام كرواتيا (رويترز)
نيمار بعد الهزيمة أمام كرواتيا (رويترز)

"كابوس لا يمكن تصديقه"

إلى ذلك، قال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "حان وقت العودة إلى منزلنا والبكاء والدموع.. كان كابوسا لا يمكن تصديقه".

كما وجه لاعب باريس سان جيرمان صدمة لجمهور البرازيل بعدما أشار إلى أنه قد يعتزل اللعب دولياً، مشيراً إلى أن كأس العالم قد تكون البطولة الأخيرة له مع "السيليساو".

طفل كرواتي يخطف الأنظار.. اقتحم الملعب ليواسي نيمار سوشيال ميديا طفل كرواتي يخطف الأنظار.. اقتحم الملعب ليواسي نيمار

وتابع: "هذه الهزيمة ستؤلمنا لفترة طويلة، لذا أنا حزين للغاية، أتوجه بالشكر إلى الجماهير البرازيلية على دعمها، ولكن لسوء الحظ، لم نتمكن من جعل أحلامنا حقيقة، لكن هذا جزء من كرة القدم".

ومنذ تتويجها بطلة عام 2002، خرجت البرازيل ثلاث مرات في الدور ربع النهائي أمام منتخبات أوروبية، عام 2006 أمام فرنسا، وعام 2010 أمام هولندا وعام 2018 أمام بلجيكا، كما خرجت على أرضها أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي عام 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في لبنان بسبب "عيون الأشرفية".. وحزب الله يهاجم التجربة جدل في لبنان بسبب "عيون الأشرفية".. وحزب الله يهاجم التجربة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط