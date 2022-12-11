اجتماع "لجنة بناية" يتحول لمجزرة.. رجل يقتل 3 من جيرانه

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.

وذكرت تقارير أولية أن السلطات ألقت القبض على المسلح بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

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وذكرت التقارير أن شخصاً رابعاً أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار.