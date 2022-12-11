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الشرطة في مكان الحادث

اجتماع "لجنة بناية" يتحول لمجزرة.. رجل يقتل 3 من جيرانه

شخص رابع أصيب بجروح خطرة في إطلاق النار الذي وقع في حي فيدين في روما

العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.

وذكرت تقارير أولية أن السلطات ألقت القبض على المسلح بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

وذكرت التقارير أن شخصاً رابعاً أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار.

الشرطة في مكان الحادث
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  • الشرطة في مكان الحادث
  • الشرطة في مكان الحادث
  • الشرطة في مكان الحادث
  • الشرطة في مكان الحادث
  • العمارة التي حلت فيها المأساة
(5 صور)
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
الشرطة في مكان الحادث
العمارة التي حلت فيها المأساة
العمارة التي حلت فيها المأساة
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