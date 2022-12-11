اختبر ذكاءك.. أمامك ربع دقيقة لتحديد 5 أخطاء في الصورة!

هل ترغب في اختبار ذكائك؟ إذا حاول أن تصل لحل هذه الخدعة البصرية من خلال العثور على جميع الأخطاء الخمسة خلال 15 ثانية.

فهل أنت مستعد لتحدي نفسك والاستمتاع ببعض المرح؟ إذا افحص هذا الوهم البصري، الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.. افحصه جيدا وابحث معنا عن 5 أخطاء.

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هيا نبدأ..

ففي الصورة، يمكنك رؤية سيدة تقوم بالأعمال المنزلية في مطبخها النظيف والمرتب. كما أن هناك قطة صغيرة في المطبخ.

كل شيء يبدو في مكانه تماما، ومع ذلك، إذا نظرت جيدا إلى الصورة، ستجد أنه في هذا المطبخ النظيف والمرتّب، هناك 5 أشياء تحديداً في أماكن خطأ ولا تنتمي للمطبخ.

من يتمتع بذكاء ملحوظ، يمكنه العثور على الأخطاء الخمسة في المطبخ خلال 15 ثانية.

والآن عزيزي القارئ، هل وجدت كل الأخطاء حتى الآن؟

الساعة تدق.. والعد التنازلي ينتهي..

حل الخدعة البصرية:

1- على الرف العلوي (فوق المكان الذي تضع فيه السيدة الأطباق النظيفة) يمكنك رؤية زوج من الأحذية. نعم.. فهذل ليس مكان الأحذية أبدا!

2- وإلى الجانب الأيسر من الصورة، بالقرب من النافذة، يمكنك رؤية قمصان معلقة بدلاً من الستائر. أليس هذا غريبا في المطبخ؟

3- انظر إلى الحوض، لا يوجد به صنبور الماء، بل هناك مصباح مكتب. ما الذي يفعله ذلك المصباح في الحوض بدلاً من الصنبور؟

4- وداخل الخزانة أسفل الحوض، هناك كرة أرضية تعليمية ضخمة. فهي بالتأكيد في المكان الخطأ.

5- أما الخطأ الأخير، فهو بلا شك في القطة. فالكلاب عادة تمضغ مثل تلك العظام، فماذا تفعل القطة بها؟