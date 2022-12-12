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الدمية المسحورة
خاص

فيديو مفزع.. امرأة تضع "دمية مسحورة" جانب قبر بمحافظة أردنية

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة 
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في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالمثير والمدهش، أقدمت سيدة في وضح النهار بمحافظة العقبة جنوبي الأردن على عمل حفرة جانب قبر ووضعت فيه لعبة تظهر عليها ملامح العبث بالسحر والشعوذة.

السيدة وبكل جرأة ذهبت إلى مقبرة في المنطقة التاسعة في العقبة والمكتظة بالسكان وبدأت بالحفر تحت أنظار المارة وسكان الحي الذين وثقوا الحادثة عبر هواتفهم المحمولة.

مصادر أمنية أردنية أكدت لـ"العربية.نت" أن بلاغاً ورد لشرطة محافظة العقبة بوجود سيدة في المقبرة بشكل مشبوه.

المصدر أكد أن السيدة من مواليد 1976 وتم ضبطها، وبالتوجه إلى المقبرة تم التأكد من أنه لم تكن هناك حالات للعبث بالقبور وإنما عثر على "دمية".

الصور المتداولة أظهرت أن السيدة دفنت دمية ظهرت عليها علامات السحر ووضع الدبابيس ووخزها في جسد الدمية في تصرف معروف أنه من أعمال السحر والشعوذة.

وما زالت الأجهزة الأمنية تحقق بالحادثة ليصار تحقيقها إلى القضاء في حال استدعى الأمر ذلك، كونه لا يوجد أي ضرر أو نص قانوني يجرم مثل هذه التصرفات.

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