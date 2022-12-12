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فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة

وفاة 3 أطفال غرقوا في بحيرة يغطيها الجليد في إنجلترا

جرى انتشال الأطفال الثلاثة، وأعمارهم 11 و10 و8 سنوات، بينما لا يزال البحث مستمراً لمعرفة ما إذا كان هناك آخرون سقطوا في المياه

العربية.نت
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بعدما سقطوا في بحيرة يغطيها الجليد بوسط إنجلترا مطلع الأسبوع.

وأضافت أنه جرى انتشال الثلاثة، وأعمارهم 11 و10 و8 سنوات، أمس الأحد، وكانوا في حالة حرجة، فتوفوا لاحقاً، كما انتشل طفل في السادسة من عمره ونقل للمستشفى وحالته لا تزال حرجة.

فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان: "لا تزال أعمال البحث مستمرة في البحيرة مع سعينا لمعرفة ماذا حدث بالضبط وما إذا كان هناك آخرون سقطوا في المياه".

وكان الأطفال قد سقطوا تحت الجليد الذي يغطي بحيرة في ويست ميدلاندز، على بعد حوالي 160 كلم شمال لندن.

من جهته، قال ريتشارد ستانتون، قائد دائرة الإطفاء والإنقاذ في ويست ميدلاندز: "نعلم أن الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة من المتوقع أن يكون شديدة البرودة. فمن فضلكم، الكبار والصغار على حد سواء، ابتعدوا عن المياه المفتوحة. ولا تغامروا بالذهاب إلى الجليد تحت أي ظرف من الظروف بغض النظر عن مدى كثافة هذا الجليد أو مدى أمانه".

فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
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هذا وتسببت الثلوج الكثيفة والجليد والضباب في اضطرابات السفر في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم، حيث ألغت المطارات الرحلات الجوية، وأصدرت شركات تشغيل القطارات تنبيهات بعدم السفر وحذرت الشرطة من الطرق غير الآمنة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تنبيهات بشأن الطقس القاسي لأجزاء كبيرة من البلاد. وكانت الطرق في شرق وجنوب شرق إنجلترا من بين الأكثر تضرراً.

وعلق بعض المسافرين لساعات بسبب إغلاق الطريق "إم. 25" السريع الأكثر ازدحاماً في المملكة المتحدة، والذي يطوق لندن الكبرى.

كما حذّر مطارا غاتويك وستانستيد من تأجيل الرحلات اليوم، بينما قال مطار لندن سيتي إنه يعاني من "بعض الاضطرابات". وسجلت البلاد أبرد ليالي العام حتى الآن في شمال اسكتلندا عند 15.7 درجة مئوية تحت الصفر.

فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
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  • فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
  • فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
  • فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
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فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
فرق الإنقاذ في مكان الحادثة
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