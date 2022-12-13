استعدادات في المغرب.. مع وصول أسود الأطلس إلى المربع الذهبي

عرضت محال تجارية في السويقة، أشهر سوق شعبي تراثي في الأحياء القديمة في العاصمة المغربية الرباط، أعلام الراية المغربية وقمصان المنتخب المغربي وشالات تحمل شعارات التحفيز لأسود الأطلس، قبل يوم واحد على مواجهة تاريخية للمغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وفي أجواء الشتاء الباردة في المغرب، للشهر الأخير من السنة، تبحث عائلات مغربية عن قميص المنتخب بين المحلات التجارية، خصوصاً للأطفال الصغار الذين يرون في أوناحي وبوفال وحكيمي وزياش والنصيري وبونو، أيقونات جديدة يقتدون بها ويتحدثون عنها بافتخار.

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ويقف شاب مغربي من الباعة يلتحف الرايات المغربية الحمراء بالنجمة الخضراء، يشد انتباه المارة، لأنها مناسبة تسويقية.

وغيرت إنجازات المنتخب المغربي لكرة القدم من وجه السوق الشعبي الأشهر في العاصمة المغربية الرباط، فعرضت محال تجارية كل ما يمكن أن يكون وسيلة تشجيعية في ليلة مباراة المغرب ضد فرنسا في المقاهي.

وبالرغم من إصابته البادية بنزلة برد، فإن بائعا لا يتوقف عن النفخ في بوق بلاستيكي ليلة الفوفوزيلا، لتحفيز أسود الأطلس.

وتغيب شمس يوم شتائي مغربي، وتلبس السويقة حلة صفراء ليلة في انعكاس لأضواء المصابيح، بينما يهرول آخر المواطنين المغاربة بحثا عن آخر فرصة لشراء قميص للمنتخب المغربي، كسلاح للدعم المعنوي لأسود الأطلس في مواجهة الديكة.