باتفاقية مذلة...هكذا خرجت أعرق الإمبراطوريات من الحرب العالمية

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى يوم 28 تموز/يوليو 1914، لم تتردد إيطاليا في إعلان حيادها، مفضلة بذلك التنكر لاتفاق التحالف السابق المبرم مع كل من ألمانيا والنمسا.

وعقب حصولها على وعود بمزيد من المستعمرات وجانب من الأراضي النمساوية، قبلت إيطاليا خلال شهر نيسان/أبريل 1915 بمعاهدة لندن السرية التي أبرمت مع البريطانيين والروس.

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وبحلول الشهر التالي، دخلت إيطاليا الحرب العالمية الأولى بشكل رسمي، لجانب دول الوفاق الثلاثي، ضد كل من ألمانيا والنمسا.

انهيار الجيش النمساوي

في حين تركزت المشاركة الإيطالية بخضم الحرب العالمية الأولى، على جبهة جبال الألب ضد القوات النمساوية المدعومة من قبل الألمان.

واستمرت المواقع ما بين عامي 1915 و1918، حيث خسر الإيطاليون حوالي مليوني جندي بين قتيل وجريح وأسير.

بالمقابل، ارتفعت الخسائر النمساوية على هذه الجبهة لتبلغ نحو 2.3 مليون عسكري.

وفي أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 1918، عانت القوات النمساوية على الجبهة الإيطالية من انهيار واضح، فتزامنا مع ارتفاع خسائرها البشرية، واجهت القوات النمساوية سوء التغذية والمجاعة التي تفشت بصفوفها، حيث شهدت الحصص الغذائية للجنود النمساويين تراجعا ملحوظا لترتكز في الغالب على وجبات يومية تكونت من بعض الحساء والخبز.

من جهة ثانية، عانت إمبراطورية النمسا المجر، متعددة الأعراق واللغات، من حالة تفكك وغضب شعبي بسبب السياسة المعتمدة من قبل فيينا وحالة الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وخوفا من تمرد شعبي أو انقلاب عسكري قد يقصيه من سدة الحكم، أمر الإمبراطور النمساوي تشارلز الأول (Charles I)، آخر أباطرة النمسا-المجر، بفتح قنوات اتصال مع الإيطاليين لإنهاء الحرب وضمان خروج بلاده من النزاع العالمي.

هدنة مذلة

أثناء معركة فيتوريو فينيتو (Vittorio Veneto) ما بين 24 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، انهار الجيش النمساوي وأجبر على التراجع أمام تقدم القوات الإيطالية.

وفي خضم هذه المعركة، ارتفعت الخسائر النمساوية لتستقر عند 80 ألف قتيل وجريح ونحو 450 ألف أسير.

أمام هذا الوضع، وقعت إمبراطورية النمسا المجر يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1918 على هدنة فيلا غوستي (Villa Giusti) التي توقف بموجبها إطلاق النار على الجبهة الإيطالية في حدود الساعة الثالثة مساء من اليوم التالي.

بموجب هذه الهدنة، أخلت القوات النمساوية المناطق التي احتلتها منذ العام 1915 إضافة لكل من جنوب التيرول (Tirol) وتارفيزيو (Tarvisio) وحوض إيسونزو (Isonzo) وتريستي (Trieste) وإستريا (Istria) وجانب من أراضي دالماسيا (Dalmatia). وبالأيام التالية، باشرت القوات الإيطالية بدخول هذه المناطق التي سرعان ما طالبت إيطاليا بضمها لممتلكاتها.

يشار إلى أن الإيطاليين وحلفاءهم كانوا منحوا النمسا مهلة بـ15 يوماً لطرد أو اعتقال جميع الجنود الألمان الموجودين على أراضيها.