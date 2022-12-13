جزر الباهاما تعتقل الرئيس التنفيذي لبورصة FTX للعملات المشفرة

ألقت شرطة جزر باهاما القبض أمس الاثنين على Sam Bankman-Fried مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة Futures Exchange اللمعروفة باسم FTX اختصارا، بعد أن وجه المدعون العامون الأميركيون اتهامات جنائية ضده.

وكانت السلطات الباهامية أصدرت بيانا بعد اعتقاله، قالت فيه إنه سيمثل اليوم عبر الفيديو أمام محكمة صلح بالتهمة التي اعتقلته الشرطة بسببها، وهي ارتكابه "جرائم مالية" ضد القوانين الأميركية والباهامية معا، وهو ما ينفيه "سام بانكمان- فرايد" البالغ 30 سنة.

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ومحكمة الصالح، هي في الواقع "لجنة الخدمات المالية" بمجلس النواب الأميركي، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة التي أسسها فرايد قبل 3 أعوام، وجعل مقرها في Nassau كبرى جزر الباهاما.

وكانت FTX التي سيدلي رئيسها التنفيذي الجديد، جون جيه راي، بشهادته اليوم أيضا، تقدمت قبل شهر بطلب الإفلاس في الولايات المتحدة، بعد أن واجهت أزمة سيولة، ما جعل أكثر من مليون مودع عاجزين عن سحب أموالهم، لذلك أصدر المدعي العام في الدولة الكاريبية بيانا ذكر فيه أن فرايد "محتجز بموجب قانون تسليم المجرمين في بلادنا" إشارة إلى النية بتسليمه إلى الولايات المتحدة، خصوصا أن اعتقاله كان بطلب من قضائها.