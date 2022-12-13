حضور لافت للمغربيات لتشجيع المنتخب في مونديال قطر

في سابقة من نوعها مغربياً، نافست النساء المغربيات في التشجيع وفي الاحتفال بانتصارات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ففي كبريات مدن المغرب، خرجت النسوة المغربيات للتعبير عن الفرح والبهجة، بالإنجازات التاريخية للكرة المغربية في المونديال. فالنساء المغربيات شقائق الرجال وراء كتبية مدرب المنتخب وليد الركراكي.

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مشجعات مغربيات - رويترز مغربية تشجع فريقها الوطني - أيستوك

فبعد أن كانت المقاهي فضاء رجاليا، مع حضور نادر للنساء في التشجيع، زحفت المغربيات بكل شجاعة كروية إلى المقاهي لتحولنها إلى نوادٍ لنصرة "أسود الأطلس" في أكبر عرس عالمي لكرة القدم.



مشجعات مغربيات من أحد المقاهي - فرانس برس مشجعون ومشجعات من المغرب - فرانس برس

وبعد صافرة النهاية، تنطلق النسوة بسياراتهن أو راجلات، في مجموعات صغيرة أو كواكب كبيرة من أجل التجمع الأكبر في الساحات الكبرى أو الشوارع الرئيسية، من أجل قضاء 4 ساعات على الأقل، في الهتاف والزغاريد وفي التلويح بأعلام المغرب.



الاحتفال بفرحة التأهل من الاحتفالات بفرحة التأهل

وفي الأسواق المغربية خصوصا في الأحياء التاريخية، إقبال نسائي، خصوصا من الشابات على شراء أقمصة أسود الأطلس.

ومن ضمن الأمثلة الإيجابية للمشاركة النسائية، أقمصة من إبداع الفنانة التشكيلية المغربية، هبة الخمليشي، المقيمة في مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط.

يُذكر أن الخمليشي تعمل على أسلوب تعبيري تشكيلي استثنائي جعلها من أشهر التشكيليات المغربيات عالميا.