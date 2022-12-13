شاهد.. باكستاني يهدي عروسه "حماراً" في ليلة الزفاف

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فاجأ عريس باكستاني عروسه في ليلة الزفاف بتقديم أغرب هدية لها، فقد أحضر لها حمارا صغيرا "جحشا"، معللا ذلك بحبها للحمير.
ففي مقطع فيديو نشر على إنستغرام، ظهر العريس أزلان شاه وهو يحضر الحمار إلى مقر حفل الزفاف، ليهديه إلى زوجته.
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يحب الحمير وزوجته أيضاً
وقال العريس إن زوجته تحب الحمير، وهي في الواقع "حيوانات مجتهدة ومحبة"، مضيفاً أنه أيضًا يحب الحمير.
"هدية لطيفة"
وحصد المقطع إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأوا أنها هدية لطيفة وتدل على أهمية عدم التعامل بسلبية مع الحيوانات.
فيما اعتبر آخرون أن الهدف من تقديم الهدية الغريبة البحث عن المشاهدات ولفت انتباه رواد مواقع التواصل، ولا تدل على الحب أبدا.
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