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سامي سعيد القطعاني

"سقط أرضاً وبلع لسانه".. شاهد لحظة وفاة لاعب مصري وسط الملعب

دبي - العربية.نت
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أعلن نادي هلال مطروح، المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم، أن لاعبه سامي سعيد القطعاني، توفي اليوم الثلاثاء بعدما "بلع لسانه" في مباراة محلية.

وقال إبراهيم أبو صندوق، عضو مجلس إدارة النادي للصحافيين، اليوم، إن اللاعب توفي في الملعب بعد سقوطه أرضا وابتلاع لسانه، ناعياً وفاة اللاعب، وفق ما نقلته "رويترز".

فيما أظهر مقطع فيديو من المباراة، لحظة سقوط اللاعب، ليطلق حكم المباراة الصافرة لوقفها، حيث ركض الفريق الطبي والمسؤولون باتجاه اللاعب لنقله وإنقاذه.

لحظة نقل اللاعب بالإسعاف بعد سقوطه على أرض الملعب
لحظة نقل اللاعب بالإسعاف بعد سقوطه على أرض الملعب

وسقط سامي سعيد القطعاني على أرض الملعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط الثاني بعد بلع لسانه، ولم يتمكن الجهاز الطبي من إنعاش اللاعب ليتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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