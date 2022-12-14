بالفيديو.. احتفالات أرجنتينية كبيرة بالتأهل للمباراة النهائية

بعدما عبرت الأرجنتين إلى النهائي على حساب وصيفة حاملة اللقب كرواتيا بفضل ركلة جزاء من ليونيل ميسي وثنائية خوليان ألفاريز، احتفلت الجماهير الأرجنتينية بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وحظيت الأرجنتين، التي حافظت على سجلها المثالي في الدور قبل النهائي في تاريخها في البطولة، بدعم جماهيري كبير وتفوقت على الجماهير الكرواتية باستاد لوسيل الذي يستضيف النهائي.

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وصرخت الجماهير الأرجنتينية عندما سقط ألفاريز، الذي اتيحت له أفضل فرصة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 25، داخل منطقة الجزاء.

رقم قياسي

وتقدم ميسي، الذي شارك في مباراته 25 في كأس العالم ليتقاسم الرقم القياسي مع الألماني لوتار ماتيوس، ليسدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى ليفاكوفيتش بعد طرد ماريو مانزوكيتش المدرب المساعد لكرواتيا للاعتراض.

لكن الأفضل جاء بعد ذلك بخمس دقائق عندما استلم ألفاريز، الملقب بالعنكبوت، تمريرة من ميسي وانطلق نحو المرمى لمسافة 50 مترا وحالفه الحظ عندما فشل دفاع كرواتيا في إبعاد الكرة مرتين ليجعل النتيجة 2-صفر.

يذكر أن كرواتيا، وصيفة البطلة في 2018، استحوذت على الكرة في البداية مثلما فعلت أمام البرازيل في دور الثمانية، ومررت الكرة بشكل جيد لكنها فشلت في العثور في مساحات إلى مرمى الأرجنتين.