فيديو يوثق زلزالا ضرب مدينة مغربية.. والحقيقة مختلفة!

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق مشاهد من زلزال ضرب مدينة أكادير المغربية.

ورغم أن المدينة سجلت هزّة أرضيّة بقوّة 4,5 درجة صباح الاثنين الماضي، فإن الفيديو قديم ومنشور في العام 2019 على أنه مصوّر في ألبانيا.

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ويظهر في المقطع الذي يبدو أنه مصوّر من كاميرا مراقبة، مشهد لبنايات وأشجار تهتزّ بقوة.

كما علّق ناشرو الفيديو بالقول "هزّة أرضيّة ضربت مدينة أكادير.. صباح اليوم" الاثنين.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب تسجيل هزّة أرضيّة بلغت قوتها 4,5 درجة، صباح الاثنين، قُبالة ساحل إقليم أكادير (جنوب المغرب)، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

على الساعه 5:55 صباح ضرب زلزال بقوه 4 درجة رختر مدينة أكادير pic.twitter.com/5ozB4JlkEj — amina (@aminaiskan) December 12, 2022

الحقيقة

في المقابل، أظهر البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور في سنوات سابقة، ما ينفي أن يكون له علاقة بالزلزال الأخير في أكادير.

ونُشر الفيديو عام 2019 في مواقع إخبارية على أنه من زلزال ضرب ألبانيا، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس" .

وآنذاك شهدت ألبانيا زلزالاً مدمراً بقوة 6,4 درجة، تسبب في مصرع 51 شخصاً وألحق دماراً كبيراً بمدينتي دوريس، وتومان الواقعة شمال العاصمة تيرانا.