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ابحث معنا عن النرد
خدع بصرية

1 % فقط عثروا على النرد بين الفئران وقطع الجبن بـ11 ثانية.. فهل أنت منهم؟

الصورة تظهر مكانًا مليئًا بقطع الجبن والفئران، لكن هناك قطعة نرد مختبئة.. فأين هي؟

العربية.نت
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في هذا الوهم البصري الذي اخترناه اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يمكن لـ 1% فقط من الأشخاص العثور على النرد بين الفئران وقطع الجبن في 11 ثانية.

فهل أنت منهم عزيزي القارئ؟ هل تود الدخول في هذا التحدي؟

الصورة التي تحتوي على الوهم البصري تظهر مكانًا مليئًا بقطع الجبن والفئران، لكن هناك قطعة نرد في الصورة. فحاول اختبار قوة ملاحظتك ونظرك الثاقب في إيجاد النرد.

افحص الصورة جيداً وأخبرنا بما وجدت..

افحص الصورة جيداً وحاول أن تجد النرد في أقل من 11 ثانية
افحص الصورة جيداً وحاول أن تجد النرد في أقل من 11 ثانية

لقد مر الوقت سريعا.. والآن سنخبرك بمكان النرد في الصورة..

يقع النرد بين قطع الجبن والفأر أعلى الجانب الأيمن من الصورة.

قطعة النرد هنا أعلى يمين الصورة
قطعة النرد هنا أعلى يمين الصورة

تشير الدراسات إلى أنه كلما عودت عقلك أكثر على حل الألغاز، زاد معدل ذكائك.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ، كم استغرقت من الوقت لإيجاء النرد المختبئ في الصورة؟

اختبر ذكاءك.. أمامك ربع دقيقة لتحديد 5 أخطاء في الصورة! الأخيرة خدع بصرية اختبر ذكاءك.. أمامك ربع دقيقة لتحديد 5 أخطاء في الصورة!
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