1 % فقط عثروا على النرد بين الفئران وقطع الجبن بـ11 ثانية.. فهل أنت منهم؟

في هذا الوهم البصري الذي اخترناه اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يمكن لـ 1% فقط من الأشخاص العثور على النرد بين الفئران وقطع الجبن في 11 ثانية.

فهل أنت منهم عزيزي القارئ؟ هل تود الدخول في هذا التحدي؟

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الصورة التي تحتوي على الوهم البصري تظهر مكانًا مليئًا بقطع الجبن والفئران، لكن هناك قطعة نرد في الصورة. فحاول اختبار قوة ملاحظتك ونظرك الثاقب في إيجاد النرد.

افحص الصورة جيداً وأخبرنا بما وجدت..

لقد مر الوقت سريعا.. والآن سنخبرك بمكان النرد في الصورة..

يقع النرد بين قطع الجبن والفأر أعلى الجانب الأيمن من الصورة.

تشير الدراسات إلى أنه كلما عودت عقلك أكثر على حل الألغاز، زاد معدل ذكائك.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ، كم استغرقت من الوقت لإيجاء النرد المختبئ في الصورة؟