بلوغر شهير يُذبح من الخلف خلال بث مباشر في سوق بنيبال

تعرض مدون طعام الشارع المعروف باسم "Fatty Goes To Africa" ​​للطعن حتى الموت أثناء بثه المباشر من سوق في العاصمة النيبالية كاتماندو.

وورد أن الضحية الصينية البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يدعى غان في وسائل الإعلام المحلية، تعرض للهجوم من قبل مدون منافس في المدينة في 4 ديسمبر.

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كان غان يبث على الهواء مباشرة من سوق الطعام المزدحم ويتحدث إلى أصدقائه عندما تعرض للطعن في وضح النهار.









بلوغر صيني ذبح منافسه بلوغر صيني ذبح منافسه

المشتبه به، ويعرف بـ "Feng Zhengyung" في وسائل الإعلام المحلية، صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أيضًا أحد مشاهير الإنترنت يُدعى "Ayun" ويعيش في نيبال، ويُعتقد أنه يحمل ضغينة ضد مدون الطعام المنافس له.

ويظهر مقطع فيديو صادم أن غان يتحدث إلى الكاميرا أثناء سيره في الشارع عندما تعرض للهجوم من الخلف.

ويبدو أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم بينما تحولت الشاشة إلى اللون الأسود، ولكن كان بالإمكان سماع صراخه القوي. استخدم غان منصته للتواصل الاجتماعي لتقديم طعام وثقافة الدول الأجنبية للمتابعين ولديه ما يقرب من خمسة ملايين معجب في الصين.

لقد جذب غان الكثير من الناس لمشاهدته من خلال مشاركة حياته اليومية في إفريقيا.

وتعرض غان للطعن في صدره وبطنه في منتصف الشارع وتوفي في وقت لاحق من تلك الليلة بعد فشل جهود إنقاذه. أما المشتبه به "Feng Zhengyung" فهو أيضا صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أيضًا أحد مشاهير الإنترنت يُدعى "Ayun" ويعيش في نيبال.

في يوم الهجوم، وفيما كان غان يجري بثًا مباشرًا كالعادة برفقة صديقين، وبينما كانت المجموعة تمشي وتتحدث وتضحك، فوجئ الصديقان بصرب غان، والتفتا للخلف ليصدمهما مشهد رؤيته يتعرض للطعن ويسقط أرضا.

ويُظهر مقطع فيديو آخر غان جالسًا على الأرض مغطى بالدماء بينما يمكن سماع شخص آخر - يُعتقد أنه فنغ - يشتمه باللغة الصينية، كما يمكن رؤية غان يمسك بطنه لمراقبة الإصابة في البطن ويشير إلى الهاتف، ويفترض أنه يشير إلى المتفرجين للاتصال بخدمات الطوارئ.

ونُقل في وقت لاحق إلى المستشفى لكنه أُعلن عن وفاته. وبحسب ما ورد ، طعن فنغ أيضًا أحد أصدقاء غان، الذي أصيب بجروح متعددة وتم إرساله أيضًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب ما ورد اقتيد المشتبه به إلى السجن. وفقا للتقارير الأولية، حمل فنغ ضغينة ضد غان بعد نزاعات متعددة وديون لم يتم حلها. التحقيق جار لكشف مزيد من الملابسات.