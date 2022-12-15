بين هذه الأحجار يختبئ ضفدع.. سنمهلك 11 ثانية لاكتشافه

تُظهر الصورة أعلاه مشهدًا على ضفة نهر تتناثر فيه الحجارة في كل مكان. ألوان الأحجار المختلفة تجعل هذه الصورة تبدو جميلة. بصرف النظر عن الأحجار، يوجد ضفدع في هذه الصورة، الذي اخترناه اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، والتحدي بالنسبة لك هو العثور على الضفدع في غضون 11 ثانية لإكمال التحدي بنجاح. إذا تمكنت من ذلك، فلا شك أن لديك عيون صقر.

مهمتك هي العثور على الضفدع بين الحجارة في 11 ثانية. ليس الأمر سهلاً، فالضفدع يختبئ بذكاء بين الأحجار، مما يجعل من الصعب اكتشافه للوهلة الأولى. أفضل طريقة للتعرف على الضفدع في هذه الصورة هو النظر إليها بعناية بحيث يتم تسجيل أي شيء يشبه شكل الضفدع بواسطة عينيك.

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فهذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تختبر مهاراتك في الملاحظة، فحاول أن تجربها الآن.

والأوهام أو الخدع البصرية هي في العادة صور محيرة تخدع عقلك، وقد انتشرت بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاشك أن تلك الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز.

فهل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟ فلتجرب هذا التحدي السريع الآن!

يشبه الضفدع لون الحجارة وهو أمام عينيك مباشرة. هل رأيت الضفدع الآن؟ انتهى الوقت.

يمكن رؤية الضفدع بالقرب من حجر "بيج" كبير، ولأن الضفدع لونه "بيج" أيضًا، فقد امتزج بالحجارة.

كم منكم تمكن من العثور على الضفدع؟