شاهد.. باريس تحتفل بتأهل فرنسا لنهائي كأس العالم

تدفق مشجعون على شارع الشانزليزيه في باريس في ظل أجواء وصلت لحد التجمد اليوم الأربعاء بعد نهاية مباراة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب والتي اثارت أعصاب الملايين، وانتهت بفوز فرنسا 2-صفر لتصل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

Scènes de liesse sur les Champs-Elysees à #Paris après la qualification de la France en finale de la Coupe du monde @actufrparis pic.twitter.com/LUAg51vfc1 — Camille Ducrocq (@Camille_Ducrocq) December 14, 2022

وأحاط بالمشجعين المئات من مركبات الشرطة التي كانت تؤمن المنطقة بينما أشعل مشجعون ألعابا نارية.

مادة اعلانية

كما شوهدت حشود من المشجعين لكلا المنتخبين وهي تدخل الشارع المملوء بزينة عيد الميلاد بعد صفارة النهاية، حيث كانت السلطات تستعد لحضور عشرات الآلاف من الأشخاص على الرغم من درجات الحرارة تحوم حول الصفر درجة مئوية.







احتفالات في باريس بعد فوز المنتخب الفرنسي (فرانس برس) احتفالات في باريس بعد فوز المنتخب الفرنسي (فرانس برس) احتفالات في باريس بعد فوز المنتخب الفرنسي (فرانس برس) احتفالات في باريس بعد فوز المنتخب الفرنسي (فرانس برس)

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم.

كذلك ستكون فرنسا سعيدة بعدما أصبحت صاحبة أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين، والقائد ليونيل ميسي، يوم الأحد أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت، ومن المتوقع بعضها أن يحظى باستقبال الأبطال عقب العودة إلى بلاده.