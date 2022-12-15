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فرق الإنقاذ في مكان الحادثة

مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجلدة في بريطانيا

الأطفال الأربعة البالغون من العمر 6 و8 و10 و11 سنة أصيبوا بسكتة قلبية بعد سقوطهم في البحيرة

لندن - فرانس برس
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قضى طفل رابع يبلغ ستة أعوام، بعدما سقط مع ثلاثة آخرين، الأحد، في بحيرة متجلدة في برمنغهام وسط بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الأربعة البالغين من العمر 6 و8 و10 و11 سنة مصابين بسكتة قلبية بعد ظهر الأحد بعد سقوطهم في بحيرة في سوليهال، وسبق أن أعلنت شرطة وست ميدلاندز مقتل ثلاثة منهم.

وقالت في بيان "بحزن عميق نعلن بعد ظهر اليوم (الأربعاء) أن الطفل البالغ ستة أعوام والذي كان في المستشفى، خسر معركته من أجل الحياة". وأضافت "نقدّم كل تعازينا لعائلات وأصدقاء الأشخاص المعنيين بهذه المأساة".

وأفاد شهود عيان عن رؤية الأطفال يلعبون على البحيرة المتجلّدة عندما انكسر الجليد ما تسبب بسقوطهم في المياه. وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

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وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى دون عشر درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها، مع درجات حرارة تصل إلى 17 تحت الصفر في وسط اسكتلندا. إلا أن هيئة الأرصاد الجوية (ميت) أوضحت أن درجات الحرارة هذه "ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة".

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