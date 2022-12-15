ملثم يطارد سيارة ابنه ذي العامين.. ماسك يطلب المساعدة لكشف هويته

نشر إيلون ماسك مقطع فيديو لرجل "مجنون" يُعتقد أنه طارد سيارة كان يستقلها طفله - قبل أن يعرقل مسار السيارة ويتسلق فوق غطاء محرك السيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Twitter إن ابنه X Æ A-Xii ، البالغ من العمر عامين، والمعروف باسم X ، تبعه مطارد يرتدي قناعا في لوس أنجلوس ليلة الثلاثاء - وهو يحاول الآن تعقب الرجل.

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وفي الفيديو القصير، شوهد المشتبه به يقود سيارة هيونداي بيضاء - قبل أن يلتقط هاتفه لتسجيل المواجهة بنفسه.

الفيديو، يُعتقد أن سائق ماسك صوره، ثم تم تحريكه باتجاه لوحة ترخيص السيارة.













جاك سويني

وكان هناك تبادل حديث قصير مع المطارد المزعوم - حيث بدا السائق وكأنه ينطق: "فهمت". عندما سأل أحد متابعي تويتر المذعورين عما إذا كان هذا هو الرجل الذي قفز على غطاء السيارة، أكد الملياردير ماسك قائلاً: "نعم".

شرح ماسك محنة المطاردة، قال: "الليلة الماضية، تبع السيارة التي تحمل Lil X في لوس أنجلوس مطارد مجنون (يعتقد أنه أنا)، الذي منع السيارة لاحقًا من التحرك وصعد على غطاء محرك السيارة.

تأتي حادثة المطاردة بعد أن تعهد ماسك بمقاضاة الرجل الذي أنشأ حسابًا على تويتر لتتبع تحركات طائرته الخاصة.

أوقف تويتر حساباً استخدم بيانات رحلات طيران متاحة علنا لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة على الرغم من تعهد مالك المنصة الجديد بالإبقاء عليه بسبب مبادئ حرية التعبير.

ولم تعد تغريدات حساب @ElonJet الذي حظي بمتابعة مكثفة متاحة، اليوم الأربعاء، حيث كان لديه أكثر من 526 ألف متابع حتى الثلاثاء.

وعند النقر على اسم الحساب، تظهر جملة "الحساب موقوف"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

يشار إلى أن الحساب الذي دشنه عام 2020 المبرمج الشاب جاك سويني ينشر تلقائياً رحلات طيران غالف ستريم بخارطة وكمية مقدرة من وقود الطائرات وانبعاثات الكربون الناجمة عنها.

وكان ماسك قد قال يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني "التزامي نحو حرية التعبير يمتد حتى لعدم حظر الحساب الذي يتابع طائرتي، بالرغم من أنه يمثل خطورة شخصية مباشرة على أمني".

يتتبع مشاهير آخرين

فيما يدير سويني حسابات "آلية" مشابهة تتبع طائرات مشاهير آخرين، إذ تتبعت حساباته طائرات خاصة استخدمها بيل غيتس وجيف بيزوس ومقربون من السلطة في روسيا، ومازالت الحسابات موجودة حتى الأربعاء، كما لا تزال حساباته التي تتبع طائرة ماسك موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

ولم يرد سويني على الفور على طلب التعقيب، الأربعاء، لكن حسابه الشخصي على تويتر نشر لقطة شاشة لإشعار تويتر الذي قال إن حساب "@ElonJet" موقوف بشكل دائم.

فيما لم يحدد الإشعار سبب الحظر الدائم، كما لم يرد أي مسؤول من تويتر على الفور على طلب التعقيب.