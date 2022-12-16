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UNHCR special envoy Angelina Jolie Pitt shakes hand with Kachin ethnic refugee kid as she visits Jam Mai Kaung IDP camp in Myitkyina capital city of Kachin state, Myanmar, July 30, 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun
أنجلينا جولي خلال زيارة في 2016 للاجئين في ميانمار

أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها كمبعوثة لمفوضية اللاجئين

على مدى 20 عاماً قامت الممثلة بأكثر من 60 مهمة ميدانية مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة

العربية.نت
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بعد أكثر من 20 عاماً من العمل المتفاني، استقالت أنجلينا جولي من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، رغبة منها في "العمل مع أطراف مختلفة" وعلى قضايا إنسانية أوسع، على ما شرحت.

وقالت الممثلة في بيان صدر عن المفوضية اليوم الجمعة: "بعد 20 عاماً من العمل إلى جانب الأمم المتحدة، أشعر بأن الوقت حان للعمل مع جهات أخرى، والانخراط بشكل مباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية".

جولي خلال زيارتها للنازحين في دهوك بالعراق
من 4
  • جولي خلال زيارتها للنازحين في دهوك بالعراق
  • جولي تزور اللاجئين والمهاجرين في اليونان
  • جولي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن
  • جولي تزور اللاجئين السوريين في لبنان
(4 صور)
جولي خلال زيارتها للنازحين في دهوك بالعراق
جولي خلال زيارتها للنازحين في دهوك بالعراق
جولي تزور اللاجئين والمهاجرين في اليونان
جولي تزور اللاجئين والمهاجرين في اليونان
جولي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن
جولي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن
جولي تزور اللاجئين السوريين في لبنان
جولي تزور اللاجئين السوريين في لبنان

وأضافت: "سأستمر في بذل ما في وسعي خلال السنوات المقبلة لدعم اللاجئين والنازحين الآخرين".

من جهته، أكد رئيس المفوضية فيليبو غراندي أن "أنجلينا جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة للمفوضية في المسائل الإنسانية"، مضيفاً "نحن ممتنون لها لالتزامها معنا مدى عقود وللفرق الذي أحدثته للاجئين ومَن اضطروا إلى الفرار من بلادهم".

وأنجزت جولي، وهي إحدى أشهر النجمات في هوليوود، أكثر من 60 مهمة ميدانية على مر السنين، مستفيدة من شهرتها واستقطابها وسائل الإعلام خلال مهامها، لصالح قضية اللاجئين.

جولي تزور اللاجئين الفنزويليين في البيرو
من 3
  • جولي تزور اللاجئين الفنزويليين في البيرو
  • جولي في مخيم للاجئين في كولومبيا
  • جولي تزور اللاجئين في ميانمار
(3 صور)
جولي تزور اللاجئين الفنزويليين في البيرو
جولي تزور اللاجئين الفنزويليين في البيرو
جولي في مخيم للاجئين في كولومبيا
جولي في مخيم للاجئين في كولومبيا
جولي تزور اللاجئين في ميانمار
جولي تزور اللاجئين في ميانمار
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وأوضح البيان أن جولي "زارت في الآونة الأخيرة اليمن وبوركينا فاسو مع المفوضية بهدف مقابلة النازحين الذين تضرروا من "أكثر حالتي طوارئ تواجه نقصاً في التمويل ولا تلقى تغطية كافية في العالم".

ولم تفد جولي بتفاصيل عن التزاماتها الإنسانية المستقبلية.

من جهته قال غراندي "أدرك أن قضية اللاجئين ستبقى عزيزة على قلبها، وأنا متأكد من أنها ستحمل الشغف نفسه لجهة تعمل على القضايا الإنسانية".

وبدأت جولي العمل مع المفوضية عام 2001، وعينت سفيرة نوايا حسنة لها عام 2012.

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