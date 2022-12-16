برلين.. انفجار "أكواريوم" يحوي 1500 سمكة استوائية
أصيب شخص بجروح طفيفة إثر الانفجار الذي سبقه تسريب من الحوض اليوم صباحاً
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قالت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إن حوض أسماك ضخماً بمتحف مائي في وسط برلين انفجر، ما تسبب في موجة من الدمار داخل وحول منطقة "سي لايف" السياحية.
قال المتحدث باسم الشرطة مارتن شترالو إنه تم تنبيه ضباط الشرطة قبل السادسة صباحاً بقليل بحدوث تسرب في الحوض.
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وأضاف أن شخصاً أصيب بجروح طفيفة إثر انفجار حوض الأسماك.
وهناك تكهنات بأن درجات الحرارة المتجمدة ساهمت في حدوث التسريب، لكن شترالو شدد على أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.
ويقول مشغلو المتحف المائي إنه يحوي أكبر خزان أسطواني في العالم. وكان هذا الخزان يضم نحو 1500 سمكة استوائية قبل الحادث ويُعد من المعالم السياحية الرئيسية في برلين.
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