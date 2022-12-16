فرنسا.. مقتل 10 بينهم أطفال بسبب حريق في مبنى سكني في ليون
نشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من 7 طوابق
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قالت الحكومة المحلية في منطقة فرنسية، اليوم الجمعة، إن عشرة أشخاص قتلوا من بينهم خمسة أطفال، وفقا لحصيلة أولية بعد أن اندلع حريق في الصباح في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.
Vaulx-en-Velin : violent incendie ce vendredi matin dans un immeuble, au moins 10 morts dont 5 enfants et de nombreux blessés https://t.co/6A3Q45MJEh #Lyon— Lyon Mag (@lyonmag) December 16, 2022
وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون ورون أن سبب الحريق لم يعرف بعد، وأن نحو 170 إطفائيا في موقع الحادث.
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ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقا أمنيا فرض حول موقع الحريق.
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