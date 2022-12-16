95 % فشلوا.. هل يمكنك رؤية كوب القهوة خلال 13 ثانية؟

في هذه الصورة الوهمية البصرية، يوجد كوب قهوة بين اللوازم المكتبية.

إذا تمكنت من رؤيته فستكون من بين 5% من الأشخاص الذين استطاعوا اكتشافه في غضون 13 ثانية أو أقل.

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فهذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تختبر مهاراتك في الملاحظة.

والأوهام أو الخدع البصرية هي في العادة صور محيرة تخدع عقلك، وقد انتشرت بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاشك أن تلك الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز.

الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه هي من صنع شركة" Instaprint" للطباعة عبر الإنترنت ومقرها المملكة المتحدة، وفي هذه الصورة، يمكنك رؤية الكثير من العناصر المألوفة التي تراها في مكتبك بشكل يومي.

فهل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟ فلتجرب هذا التحدي السريع الآن واكتشف مكان الكوب!

أفضل طريقة للعثور على كوب القهوة في هذه الصورة هي الانتباه عن كثب وتحديد أي عنصر يشبه إلى حد كبير قدح القهوة.

لمن لم يجده، فكوب القهوة في أعلى الصورة على الجانب الأيمن، بين المقص ودبوس اللوح.