يوجد طائر في هذه الصورة.. هل يمكنك اكتشافه بـ9 ثوانٍ؟

تعد تحديات الوهم البصري جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك ذكاؤك، على الرغم من أنها تعتبر طريقة جيدة لاختبار ذكائك، إلا أنها ليست الوسيلة الوحيدة للقيام بذلك.

والتي تمت مشاركتها تصور مشهدًا نابضًا بالحياة، حيث يمكنك رؤية الطائرات والشمس وبالونات الهواء والمظلات والطائرات الورقية والفراشات. وفي الصورة أيضا يوجد طائر مخفي من بين كل هذه العناصر، والذي يحتاج إلى التعرف عليه في غضون 9 ثوانٍ.

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فهذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تختبر مهاراتك في الملاحظة.

والأوهام أو الخدع البصرية هي في العادة صور محيرة تخدع عقلك، وقد انتشرت بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاشك أن تلك الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز.

التحدي أمامك هو العثور على طائر في الصورة في غضون 9 ثوان. أفضل طريقة للعثور على الطائر في هذه الصورة هي الانتباه عن كثب للصورة ومعرفة ما إذا كان يمكنك تحديد أي عنصر يشبه إلى حد كبير طائرًا.

هل وجدت الطائر؟ الطائر الذي تبحث عنه هو طائر النورس.

ويمكن رؤيته جالسًا على سحابة في أسفل الصورة.