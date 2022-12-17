هكذا انتهى كابوس ركاب بعد رحلة مرعبة تسبب بها سائق قطار مخمور
تسبب بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية
انتهت رحلة فوضوية لقطار عبر مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، بتوقيف السائق.
وفي تفاصيل القصة أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما كان مخمورا خلال عمله وفوّت عددا من المحطات، التي كان من المفترض أن يتوقف فيها قطار الضواحي.
ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، فإن السائق لم يقم بفتح الأبواب في حالات أخرى، أو أنه قام بفتحها، لكن بعدما تجاوز الوقت المحدد.
كذلك، أصدر السائق عدة بيانات عبر مكبرات الصوت تحدث فيها عن وظيفته وعن صاحب العمل.
وكانت امرأة تنتظر ابنتها التي كانت على متن القطار، أبلغت الشرطة عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم.
وتمكن السائق من المضي في رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.
وأظهر فحص السائق أن مستوى الكحول في دمه يعادل حوالي 0،28%.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يجري التحقيق مع الرجل للاشتباه في تسببه بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية.
-
هذه أسرار "آخر دور" يمثله أحمد خالد صالح مع دينا الشربينيالفنان الشاب أحمد خالد صالح يكشف لـ"العربية.نت" كواليس فيلمه الجديد "19 ب" الذي حصد الجوائز وحصل على ردود أفعال واسعة ثقافة وفن
-
شاهد كيف تنجو بحياتك.. مصري يشرح طريقة نصب جديدة وماكرةكشف عامل مصري طريقة نصب خطيرة، قد تتسبب في تكليفك حياتك وحياة أسرتك في حال لم تنتبه لها وشرح كيف يمكنك كشفها بسهولة قبل الوقوع في المحظور.وفي فيديو ... مصر
-
يوجد طائر في هذه الصورة.. هل يمكنك اكتشافه بـ9 ثوانٍ؟الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز الأخيرة