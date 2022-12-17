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Stay train is written on display boards at Hamburg Central Station after long-distance traffic in northern Germany came to a standstill in Hamburg, Germany, Saturday, Oct.8, 2022. According to Deutsche Bahn, a technical malfunction is currently causing a complete standstill in long-distance traffic in northern Germany. All ICE as well as IC and EC trains in northern Germany are affected, Deutsche Bahn announced on Saturday morning. (Bodo Marks/dpa via AP)
محطة قطارات في ألمانيا - أرشيفية

هكذا انتهى كابوس ركاب بعد رحلة مرعبة تسبب بها سائق قطار مخمور

تسبب بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية

دبي - العربية.نت
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انتهت رحلة فوضوية لقطار عبر مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، بتوقيف السائق.

وفي تفاصيل القصة أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما كان مخمورا خلال عمله وفوّت عددا من المحطات، التي كان من المفترض أن يتوقف فيها قطار الضواحي.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، فإن السائق لم يقم بفتح الأبواب في حالات أخرى، أو أنه قام بفتحها، لكن بعدما تجاوز الوقت المحدد.

كذلك، أصدر السائق عدة بيانات عبر مكبرات الصوت تحدث فيها عن وظيفته وعن صاحب العمل.

وكانت امرأة تنتظر ابنتها التي كانت على متن القطار، أبلغت الشرطة عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم.

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وتمكن السائق من المضي في رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وأظهر فحص السائق أن مستوى الكحول في دمه يعادل حوالي 0،28%.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يجري التحقيق مع الرجل للاشتباه في تسببه بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية.

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