ما هي أعراض متحور كورونا "الإبل" الذي يهدد بتأجيل نهائي كأس العالم بقطر؟

أصبحت مباراة نهائي كأس العالم 2022، والمقرر أن تجمع بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد المقبل، مهددة بالتأجيل، عقب ظهور حالات إصابة بفيروس الإبل، الذي ضرب معسكر "الديوك"، إذ وصل عدد الحالات حتى الآن إلى 3 لاعبين.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" فإن الثنائي فاران وكوناتي استيقظا يوم الجمعة وهما يشعران بأعراض نزلة برد وإنفلونزا، وتم عزلهما عن بقية اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة على مدار الساعات القادمة حتى لا يتفشى الفيروس بين اللاعبين.

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وأصيب المدافع الآخر دايوت أوباميكانو بالفيروس ذاته في وقت سابق، وتبعه زميله لاعب الوسط أدريان رابيو، قبل أن ينضم الجناح كينغسلي كومان إلى قائمة المصابين بالعدوى قبل أيام.

وإذا لم يتعافَ الثنائي من المرض خلال فترة وجيزة فإن المدرب ديديه ديشان سيضطر إلى تغيير خطته بالكامل، إذ من المحتمل أن يحول الظهير الأيمن جول كوندي إلى متوسط الدفاع ويعيد بنجامين بافارد إلى القائمة الأساسية.

وقد يشهد النهائي السيناريو الأسوأ وهو تأجيل المباراة في حال تزايد أعداد المصابين بفيروس الإبل في صفوف منتخب فرنسا.

ما هي أعراض الفيروس الجديد؟

وأظهر بحث جديد أن استمرار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في شبه الجزيرة العربية ناتج عن تكرر الطفرات في السلالات الجديدة من الفيروس الذي تحتضنه الإبل.

فيروس الإبل هو التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي الناتج عن فيروس كورونا، وقد تتراوح أعراضه بين معتدلة إلى حادة ومنها الحمى والسعال والإسهال وضيق النفس، وعادة ما يكون المرض أكثر حدة لدى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. قد ثبت أن لدى الإبل أجساماً مضادة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية-فيروس كورونا، ولكن لم يتم تحديد المصدر الأساسي لإصابة الإبل به.

ويعتقد أن إصابة الإبل به مرتبطة بانتشاره لدى البشر بطريقة غير معروفة، ويتطلب انتشاره بين البشر عادة اتصالا مباشرا مع الشخص المصاب، ويعتبر انتشاره غير شائع خارج المستشفيات وبالتالي يعتبر خطره على سكان العالم منخفضاً إلى حد ما.