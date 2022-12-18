شاهد حفلاً مبهراً في ختام كأس العالم.. بمشاركة بلقيس وويجز

شهد حفل الختام لبطولة كأس العالم في قطر عرضاً مبهراً، لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية.

ومع الأغاني الافتتاحية، استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعب بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر خطف الأنظار.

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كما شارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.

وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرون للمغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.

فيما شارك مطرب الراب الشهير المصري "ويجز" في غناء أغنيته "عز العرب" أثناء استراحة بين الشوطين.

قصيدة عين الرضى يلقيها الشاعران تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا في حفل ختام نهائي كأس العالم #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/PGvSHMmkIs — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022

إلى ذلك، ألقى كل من تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا قصيدة عين الرضى في حفل ختام نهائي كأس العالم.

ولم يستمر حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء قبل أن تنطلق مباراة فرنسا والأرجنتين.