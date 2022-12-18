اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من حفل ختام كأس العالم في قطر 2022 - رويترز

شاهد حفلاً مبهراً في ختام كأس العالم.. بمشاركة بلقيس وويجز

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهد حفل الختام لبطولة كأس العالم في قطر عرضاً مبهراً، لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية.

ومع الأغاني الافتتاحية، استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعب بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر خطف الأنظار.

كما شارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.

وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرون للمغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.

فيما شارك مطرب الراب الشهير المصري "ويجز" في غناء أغنيته "عز العرب" أثناء استراحة بين الشوطين.

إلى ذلك، ألقى كل من تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا قصيدة عين الرضى في حفل ختام نهائي كأس العالم.

ولم يستمر حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء قبل أن تنطلق مباراة فرنسا والأرجنتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط