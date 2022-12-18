اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

شاهد.. عناق حار بين ميسي ووالدته بعد تتويج الأرجنتين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 4 - 2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 -3.

وأظهر مقطع مصور عناقاً حاراً بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالدته بعد تتويج بلاده، وسط حالة من الفرح ممزوجة بالدموع.

وسجل ميسي هدفين، بالإضافة إلى خمسة أهداف أخرى بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب صدارة الهدافين ويتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط