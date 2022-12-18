شاهد.. عناق حار بين ميسي ووالدته بعد تتويج الأرجنتين

فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد فوزه على نظيره الفرنسي 4 - 2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 -3.

وأظهر مقطع مصور عناقاً حاراً بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالدته بعد تتويج بلاده، وسط حالة من الفرح ممزوجة بالدموع.

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وسجل ميسي هدفين، بالإضافة إلى خمسة أهداف أخرى بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب صدارة الهدافين ويتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.