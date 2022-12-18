فخامة ورقي.. هل خطر ببالك أين يعيش كل من ميسي ومبابي؟

في حي في ضاحية نويي سور سين، يعيش النجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، حيث يعيش في فيلا مؤلفة من طابقين وبمساحة 300 متر.

اختار ميسي تلك المنطقة لأسباب عديدة تتعلق بأطفاله في الدرجة الأولى، حيث توجد هناك مدارس أميركية وإسبانية تسهل على الأطفال متابعة دراستهم بلغة يتقنونها. لكن أيضاً لأن السكان في ذلك الحي أغنياء جداً، وهذا يجعل المدينة مقصداً للمشاهير. ففي ذلك الحي لا يستوقفهم أحد لالتقاط الصور في الشارع، لأن السكان اعتادوا على رؤية نجوم الفن والكرة وحتى السياسة.

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والأهم من ذلك، ميسي لا يشعر بالوحدة هناك، فهو مخاط بزملاء له يعيشون في هذا الحي، مثل أنخيل دي ماريا وماركو فيراتي.

أما بالنسبة لكيليان مبابي، فاختار النجم الفرنسي العيش في الدائرة السادسة عشرة، الأفخر على الإطلاق في العاصمة باريس، في شقة تقدر قيمتها بخمسة ملايين ونصف المليون يورو.

مبابي يستيقظ صباحاً على إطلالة يرى منها باريس وبرج ايفيل، قبل أن يلاقي زملاءه في بارك دي برانس.

ميسي ومبابي حاليا خصمان في الدوحة، حيث تواجه الأرجنتين فرنسا بنهائي المونديال، لكن بعد انتهاء كأس العالم سيعود النجمان للعب معاً في باريس سان جيرمان، وبحوزة أحدهما الكأس الأثمن.. كأس العالم.