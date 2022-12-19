شاهد ماسك يحضر نهائي كأس العالم من منصة زجاجها مضاد للرصاص

أحد الذي خطفوا الأضواء بظهورهم المفاجيء بين من اكتظت بهم مدرجات "استاد لوسيل" المونديالي بالدوحة، وحضروا مباراة الأمس بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، كان Elon Musk المدير التنفيذي لشركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية، كما شركة SpaceX للخدمات الفضائية، اضافة الى "تويتر" الذي اشتراه قبل شهرين، ومن وقتها وهو يملأ الدنيا بأخباره ويشغل الناس.
من احدى المنصات الخاصة بالضيوف الرسميين، كان ماسك ينفعل بمجريات المباراة التي تابعها من خلف زجاج مضاد للرصاص، بحسب ما ظهر في صورة كان برفقته فيها "جارد كوشنر" صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وكان ماسك بث فيديو في حسابه "التويتري" لكل هدف سجله أحد المنتخبين، من دون أن يكتب أي تغريدة عن رأيه الشخصي بالمباراة.
أما المقطع الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، فالتقطه جاد على المدرجات لمنصته، ومنه انتشر سريعا بمواقع التواصل ووسائل اعلام أجنبية بثته أيضا، وفيه نرى ماسك الذي التقى قبل المباراة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصافح من مدوا اليه أياديهم لمصافحته بعد أن خرج من منصته على المدرجات.
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