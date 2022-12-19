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ميسي
ميسي

من سيرتدي قميص ميسي؟.. مدرب الأرجنتين يفجر مفاجأة

العربية.نت ووكالات
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قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، إن قميص ليونيل ميسي سيظل متاحاً إذا أراد أن يخوض كأس العالم المقبلة بعدما رفع اللاعب البالغ عمره 35 عاماً كأس العالم بمساهمته في الفوز 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح.

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وسجل ميسي هدفين في النهائي خلال التعادل المثير 3-3 بعد 120 دقيقة باستاد لوسيل.

"لكأس العالم القادم"

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي: "أعتقد أننا يجب أن نحتفظ بالقميص رقم 10 ليكون جاهزاً في كأس العالم القادمة إذا شعر ميسي بالرغبة في اللعب".

وأضاف: "استحق أن يفعل ما يحلو له مع هذه المسيرة، ما نقله إلى زملائه مذهل، لم أر أبدا شخصا بهذا القدر من التأثير في غرف الملابس".

دموع المدرب

وبدا سكالوني متأثراً في مناسبتين خلال حديثه إلى الصحافيين في المؤتمر الصحافي في استاد لوسيل. وفي المرة الأولى عندما تعرض لسؤال حول الراحل دييغو مارادونا، وعن مشاعر الأسطورة الآن، فأجاب: "حتى أكون صادقاً، فإني أدركت الآن فقط أن مارادونا لم يعد معنا بعد الآن، وهذا يجعلني أعتقد أنه سيكون سعيداً وفخوراً بنا من مكانه. لو كان هنا، لكان أول مشجع يقتحم الملعب للاحتفال معنا. أتمنى أن يستمتع بما تحقق".

"نحتفل مع شعبنا"

وتساقطت دموع سكالوني مجدداً عندما تذكر عائلته وأصدقاءه، وشكرهم على دعمه طوال الوقت، وأكد أنه يأمل أن يستقل الطائرة سريعاً للاحتفال مع الشعب الأرجنتيني.

فيما قال ميسي في مقابلة سابقة إنه يود مواصلة اللعب مع المنتخب ولا يخطط للاعتزال دولياً في المستقبل القريب، وهو قرار رحب به المدرب.

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