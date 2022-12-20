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شاهد ميسي في صورة نشرها بمواقع التواصل متأبطا الكأس وهو نائم

لندن - العربية.نت
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ميسي الذي لا يدع أحدا ينام منذ بدأ يملأ الدنيا ويشغل الناس بأخبار المنتخب الأرجنتيني وفوز لاعبيه بكأس العالم الأحد الماضي، لم يتمكن من النوم إلا بعد وصول المنتخب أمس الاثنين إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس والسير في شوارعها حاملا الكأس الذهبية.

إلا أن "البولغا" كما يلقبون النجم الكروي الشهير، احتفظ بالكأس حتى وهو نائم، بحسب ما ظهر في صورة وجدتها "العربية.نت" بعد أن نشرها في حساباته بمواقع التواصل، ومنها "إنستغرام" المكتظ بأكثر من 400 مليون يتابعونه فيه.

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وسائل إعلام أرجنتينية عدة أبرزت الصورة في صفحتها الأولى اليوم الثلاثاء، وهو يوم عطلة أعلنتها الحكومة لتتيح الفرصة لمزيد من الاحتفالات بالفوز التاريخي للمنتخب، إلا أن صحيفة La Nacion كانت الوحيدة التي نشرت شرحا منطقيا للصورة التي نالت إعجاب مئات الآلاف في أول ساعة من نشرها.

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قالت "لا ناسيون" إن أول مشاركة لميسي على الأراضي الأرجنتينية، كانت بنشره من مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سلسلة صورا له في حساباته بمواقع التواصل، أهمها التي أبرزها في إنستغرام ليقول للعالم إن الكأس لم تعد حلما، وإلى جانبها كتب: "صباح الخير" .

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