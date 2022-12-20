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إحدى الراكبات تنزف الدماء من وججها في الطائرة

صرخات وذعر ودماء سالت من 36 راكباً.. شاهد لحظات مرعبة داخل طائرة أميركية

قالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر، إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصًا وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم

العربية.نت
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تعرضت طائرة AP-HNN التي كانت في طريقها إلى هونولولو لحادث نادر فوق السحاب، تسبب في إصابة 36 شخصًا، بينهم 11 في حالة حرجة.

ووثق مقطع فيديو المسافرين المصابين بجروح من خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى خسائر بسيطة في مطبخ الطائرة جراء المطبات الهوائية العنيفة التي تعرضت لها الطائرة.

والجدير بالذكر أن المطبات الهوائية تحدث بشكل متكرر في رحلات الطيران، وتسبب الدوار أو عدم الراحة لمعظم الركاب، ولكنها في الواقع حدث عادي في الرحلات الجوية.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر، إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصًا وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت الصحيفة أن 9 آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

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