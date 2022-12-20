هيئة محلفين تدين المنتج السينمائي واينستين بالاغتصاب

أدين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب في محاكمة في لوس انجلوس، الثلاثاء، وهي ثاني إدانة للرجل الذي كان واحدا من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود والذي أصبح محورا لمزاعم اعتداء جنسي ظهرت على السطح قبل خمس سنوات، وفقا للمحكمة العليا في لوس انجلوس.

وأدانت هيئة المحلفين واينستين بارتكاب جريمة الاغتصاب وهتك عرض امرأة واحدة، لكنها برأته من التهم المتعلقة بضحية ثانية مزعومة.

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ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن اتهامه بالاغتصاب من قبل جنيفر سيبل نيوسوم زوجة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، ولم تتوصل إلى حكم بخصوص اتهامات تتعلق بامرأة واحدة أخرى.

وأُدين واينستين (70 عاما) بسوء سلوك جنسي في نيويورك في فبراير 2020. وتم ترحيله من نيويورك إلى سجن في لوس انجلوس في يوليو 2021.

وطعن واينستين على الحكم بإدانته والسجن لمدة 23 عاما في نيويورك. ويمكن أن يواجه واينستين عقوبة تصل إلى 140 عاما في السجن إذا ما أُدين في جميع التهم الموجهة له في لوس انجلوس.