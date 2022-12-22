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سلاح ناري بومبكشن "تعبيرية"

الأردن يستفيق على جريمة بشعة.. مراهقة تقتل والدها وشقيقيها بسلاح ناري

الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً أطلقت عيارات من سلاح "بومبكشن" الناري على أفراد أسرتها.. فقتلت 3 وأصابت 2

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة
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جريمة مروعة استيقظ عليها الأردنيون، فجر اليوم الخميس، حيث أقدمت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 17 عاماً على قتل 3 من أفراد أسرتها في محافظة إربد شمالي الأردن مستخدمة سلاح "بومبكشن".

جريمة جماعية

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

الأب والشقيقان
الأب والشقيقان

وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم، وبوشر التحقيق معها.

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أسرة واحدة

ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، فإن الفتاة من مواليد 2006، أطلقت النار على عائلتها في بلدة زحر غربي محافظة إربد، ونتج عن الحادثة مقتل والدها عبدالله الرحاحلة (مواليد 1978)، وشقيقيها (مواليد 2014 و2008)، وإصابة والدتها (مواليد 1981) وحالتها سيئة، كما أصيب شقيقها الثالث (مواليد 2013) وحالته العامة سيئة.

وقالت مصادر طبية إن حالة المصابين سيئة حيث أُدخلا إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة إربد.

ولم تُعرف الأسباب التي وصفت بـ"الغامضة"، والتي أجبرت الفتاة على قتل أفراد أسرتها بهذا السلاح.

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