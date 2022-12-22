سلاح ناري وساطور.. تفاصيل صادمة بجريمة قتل مراهقة لأبيها وشقيقيها بالأردن

معلومات جديدة وصادمة تتكشف في جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة في بلدة زحر بمحافظة إربد شمال الأردن، على يد ابنتهم المراهقة رمياً بالرصاص.

المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" تؤكد أن الفتاة تقصدت ارتكاب الجريمة، وأن الأنباء التي تتحدث عن حصولها عن طريق خروج الرصاص بشكل غير مقصود غير حقيقية ولا تتناسب مع معطيات مسرح الجريمة.

مادة اعلانية

وعُرف عن رب هذه الأسرة ممارسته لهواية الصيد وتعليمه لأطفاله حيث يخرج بهم دوماً لصيد الطيور في مواسم الصيد بالأردن.

الاعتداء على الأم بساطور

المعلومات الجديدة التي أكدها مصدر أمني لـ"العربية.نت" أكدت أن الفتاة أطلقت النار من سلاح "بمب أكشن"، ما أسفر عن مقتل أبيها واثنين من إخوتها وإصابة والدتها وأخ ثالث لها، مشيراً إلى أن الفتاة اعتدت على والدتها بأداة حادة "ساطور" وحالتها الصحية حرجة.

وتتواجد حالياً بأحد مستشفيات محافظة الشمال في قسم العناية الحثيثة، حيث وصفت حالتها الصحية لـ"الحرجة".

لحقت بشقيقها خارج المنزل

أحد أشقاء الفتاة هرب من المنزل من هلع المشهد والدماء، لتلحق به شقيقته إلى خارج المنزل وتطلق عليه النار وسط ذهول كل من يسمع الرواية، حيث تمكنت الفتاة من إصابة شقيقها خارج المنزل، ليتم ضبط الأسلحة المرتكب بها الجريمة وهي سلاح "بمب أكشن" وساطور.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد ليل الخميس لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري "بمب أكشن" على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.