شاهد بايدن يزف للرئيس الأوكراني خبرا سعيدا في الصالون البيضاوي

بعد دقائق من بدء استقبال الرئيس الأميركي، جو بايدن، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر أمس الأربعاء في البيت الأبيض، قال له بعد أن وصفه برجل عظيم أمام عدد من الصحافيين تابعوا لقاء الرئيسين في الصالون البيضاوي: "وبالمناسبة، لدينا تقليد مشهور يحدث مرة واحدة سنويا، تعلن فيه مجلة TIMEعن "شخصية العام" وقد اختارتك أنت" وهو ما نسمعه منه بعد الدقيقة الثانية من الفيديو المعروض.

ووقع اختيار "تايم" على الرئيس الأوكراني من بين 9 شخصيات وكيانات، كانت جزءا من قائمة طويلة قامت بفرزها، ومن الشخصيات Liz Cheney النائبة الجمهورية عن ولاية "وايومنغ" الأميركية، إضافة إلى إيلون ماسك، كما وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والرئيس الصيني تشي جين بينغ، كما تضمنت قائمة المنافسين على اللقب: المتظاهرين في إيران والمحكمة العليا في الولايات المتحدة.

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وكانت المجلة اختارت زيلينسكي، لأنه "ألهم الأوكرانيين وتم الاعتراف به دوليا لشجاعته بمقاومة الغزو الروسي، ولنجاحه كقائد في زمن الحرب" وفق ما أعلنت عبر رئيس تحريرها، إدوارد فيلزنتال، مضيفا إن "روح أوكرانيا" تشير إلى الأوكرانيين في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الذين "قاتلوا وراء الكواليس".