"فيفا" يحقق بواقعة الشيف نصرت.. كيف وصل إلى أرض الملعب؟

بعدما أثار الجدل بظهوره المفاجئ داخل الملعب والتقاطه صوراً حاملاً كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه سيتخذ "إجراءات داخلية مناسبة" للتصدي لانتهاكات البروتوكول من قبل الطاه التركي المشهور نصرت.

ويصف الاتحاد الدولي الكأس بأنه "رمز لا يقدر بثمن" و"لا يمكن لمسه وحمله إلا من قبل مجموعة مختارة للغاية من الأشخاص، بما في ذلك الفائزين السابقين بكأس العالم ورؤساء الدول".

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كيف وصل إلى الملعب؟

وقالت المنظمة العالمية لكرة القدم إنه "بعد المراجعة، ستحدد كيف حصل بعض الأفراد على وصول غير ضروري إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر الجاري"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب"، بحسب ما نقل موقع "نيويورك بوست".

وكان الشيف، الذي لديه مطعم في الدوحة، ضيفاً منتظماً على "فيفا" مع وصول لكبار الشخصيات خلال كأس العالم ونشر صوراً ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

FIFA are facing questions after celebrity chef Nusret Gokce - popularly known as Salt Bae - somehow gained access to the pitch after the World Cup final and was seen touching the iconic trophy.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Mj0S8TpWzS — Bolarinwa Olajide (@iambolar) December 20, 2022

وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل المثير 3-3، تم تصويره وهو يمسك بذراع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملعب لجذب انتباهه.

ميسي غاضب!

فيما بدا أن نجم كرة القدم غاضباً في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع على الرغم من أنه نشر لاحقاً صورة له مع ميسي على إنستغرام.

كذلك كشفت صور ومقاطع مصورة الشيف المعروف أيضاً باسم Salt Bae أو "شيف الملح"، وهو برفقة رئيس "فيفا"جياني إنفانتينو، ولاحقاً مع لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم على فرنسا في مباراة ملحمية يوم الأحد في قطر.