من صاحب الحق؟.. جريمة تحيّر أميركا

من وجهة نظرها "دافعت عن شرفها" في حين أن للقضاء رأيا آخر.

هي حكاية الأميركية جايد ساشا جانكس، التي أدينت بتهمة القتل العمد.

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فقد قتلت السيدة البالغة من العمر 39 عاماً، عمداً زوج أمها بعدما وجدت صورها عارية على جهاز كمبيوتره الخاص.

وأدينت المصممة الداخلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، يوم الأربعاء، بعد أن رأى ذلك ممثلو الادعاء، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

خنقته بكيس ولا ترى نفسها مذنبة!

كما أضافوا أنها قتلت ميريمان في 31 ديسمبر 2020، بعد فترة وجيزة من عثورها على الصور على كمبيوتره، كاشفين أنها خدّرته ثم خنقته بكيس بلاستيكي حتى الموت.

بالمقابل، أصر دفاع جانكس على أن ميريمان توفي بسبب سوء حالته الصحية وتعاطيه المزمن للمخدرات، حيث تم إدراج السبب الرسمي لوفاته على أنه جرعة زائدة من أدوية النوم الموصوفة.

وقال محامي الدفاع مارك كارلوس إنه يقيم جميع سبل الاستئناف.

وبينما رفض المحلفون تهما أقل مثل القتل غير العمد، والتي كان من الممكن أن تسمح للقاضي بالنظر في الظروف المخففة عند إصدار الحكم، أفاد كارلوس بأن السبب وراء مثول جايد للمحاكمة هو أنها تعتقد أنها غير مذنبة، وكان هذا هو موقفها خلال القضية بأكملها، ما عقّد الأمور أكثر.

25 عاماً من السجن.. حالة ذهول

يذكر أن هيئة المحلفين في مقاطعة سان دييغو كانت أعلنت حكمها ضد جايد ساشا جانكس، الخميس، فاتسعت عيون المقيمة في سولانا بيتش البالغة من العمر 39 عاما وبدت في حالة ذهول من عدم التصديق عندما التفتت نحو محاميها.

واحتجزت جانكس، التي أطلق سراحها بكفالة، على الفور وتواجه عقوبة تتراوح بين 25 عاما والسجن مدى الحياة بتهمة قتل توماس ميريمان البالغ من العمر 64 عاما.

في حين شكر نائب المدعي العام، خورخي ديل بورتيو، المحلفين على حكمهم، قائلا للصحافيين: "لقد كانوا ممتازين وصبورين ولطفاء ويقظين طوال هذه المحاكمة بأكملها ونحن سعداء لأننا حققنا بعض العدالة لتوم وعائلته".

إلى ذلك، تواجه جانكس 25 عاما من السجن إلى مدى الحياة عندما تقف أمام المحكمة في الثالث من أبريل القادم.