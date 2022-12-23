"نعش مبابي" في احتفالات الأرجنتين يزعج فرنسا

أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا-كاستيرا، أنها قد تتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية المقيتة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، من قبل بعض مشجعي "التانغو" في خضم احتفالات أقيمت في بوينس آيرس للترحيب بعودة الفريق الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

Argentina fans burn coffin with Kylian Mbappe’s face on at World Cup trophy parade. pic.twitter.com/kj0n4qhsWD — SPORTbible (@sportbible) December 21, 2022

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كتب إلى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة بشأن ما حدث.

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أمر مؤسف

وأردفت وزيرة الرياضة قائلة "أعتبر كل ما حدث أمرا مؤسفا".

فخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته إلى بلاده أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلد مزين بصليب وصورة لمبابي الذي يزامل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

دمية رضيع

كما أمسك حارس المرمى الأرجنتيني، إميليانو مارتينيز، بدمية عبارة عن طفل رضيع عليه وجه مبابي خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة الأرجنتينية.

وعلى نطاق واسع انتشرت صور الواقعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.