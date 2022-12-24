بناته على صدره.. بيليه لم يعد يستجب للعلاج!
صاحب الـ82 عاما يعيش على رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم
ما زالت الحالة الصحيّة للأسطورة البرازيلي لاعب كرة القدم بيليه، تثير قلق محبيه.
فلم يعد جسد "الملك" كما يلقّب، يستجيب للعلاج، وباتت صحته في تدهور مستمر، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
كما أكد الأطباء في مستشفى، ألبرت أينشتاين، في ساو باولو، التي دخلها أواخر نوفمبر الماضي، أن حالته قد ساءت خلال الأيام الأخيرة، ولم تعد تستجيب للعلاج.
وأضافوا أن صاحب الـ82 عاما يعيش اليوم على رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم.
تطور الأورام
بالتزامن مع ذلك، نشرت ابنة بيلي، كيلي ناسيمنتو، على حسابها في إنستغرام، صورة حديثة لأبيها، التقطت يوم الجمعة في المستشفى.
وظهرت كيلي في الصورة تعانق والدها غافية على صدره، قائلة: "ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان.. ليلة أخرى معا".
في حين أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين، الخميس، أن بيليه يعاني من تطور الأورام، ويتطلب رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي والقلب.
عيد ميلاد في المستشفى
يذكر أن الأسطورة كان عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
ويخضع لعلاج كيمياوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي.
كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يقضي اللاعب السابق عيد الميلاد هذه السنة في المستشفى.
-
أزمات سوريا تطال أهم المشروبات.. شاهد طوابير على "المتة"!ناشطون وصفحات على مواقع التواصل تداولوا صوراً لازدحام عشرات الأشخاص سوريا
-
كييف: روسيا أطلقت 540 مسيرة إيرانية صوب أوكرانيابودانوف: إيران لا تتسرع في تقديم الصواريخ لروسيا خوفا من زيادة ضغط العقوبات العرب والعالم
-
حريق هائل في القاهرة.. انفجار خط غاز يسفر عن 3 وفياتفي حادث مأساوي، تسبب كسر خط غاز في اشتعال حريق هائل في مدينة نصر بالعاصمة المصرية، ما أسفر عن 3 وفيات.وأفاد شهود عيان أن حريقاً صخماً اندلع إثر انفجار ... مصر