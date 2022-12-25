اختلاف وحيد بين الصورتين.. هل تستطيع تحديده بـ10 ثوانٍ؟

اختبر اهتمامك بالتفاصيل وقوة الملاحظة مع هذا الوهم البصري الذي اخترناه لك عزيزي القارئ نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh. ففي هذا الوهم البصري، تم وضع صورتين متشابهتين جنبًا إلى جنب، ولكنهما تختلفان عن بعضهما في شيء واحد فقط. والتحدي هو أن تكتشف ذلك الاختلاف الوحيد في غضون 10 ثوانٍ.

فاختبر مهاراتك في الملاحظة مع هذا التحدي السريع الآن.

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الصورة تُظهر العميل "ستيوارت"من فيلم "مينيونز" Minions، يقف بالقرب من صنبور إطفاء الحرائق.

وعلى الرغم من تشابه الصورتين، فإن هناك فرقًا طفيفاً بينهما. انظر جيداً وافحص الصورتين، لكن يجب الوصول للاختلاف قبل مرور 10 ثوان.

والآن عزيزي القارئ، هل لاحظت الفرق بالفعل؟

فلتعجّل بالأمر.. الساعة تدق، وسينتهي الوقت.

بالتأكيد سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الممتازة من تحديد الفرق بسهولة.

والآن لقد انتهى الوقت.

الفرق بين الصورتين دقيق للغاية، ولن يتمكن من العثور عليه إلا الشخص الذي يهتم بشدة بالتفاصيل.

الاختلاف بين الصورتين يكمن في الشعر، ففي حين أن الصورة العلوية بها 4 شعيرات، فإن الصورة الثانية بها 3 شعيرات فقط.

يمكنك تحسين مهارات الملاحظة لديك إلى حد كبير إذا كنت تمارس مثل هذه التحديات وغيرها بشكل متكرر.

هذه الأنواع من الخدع أو الأوهام البصرية تختبر مستوى انتباهك وتركيزك واهتمامك بالتفاصيل.