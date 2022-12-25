بعد أشهر من رحيلها.. رسالة مؤثرة من الملكة إليزابيث خلال عيد الميلاد

استعار الأمير ويليام مقتطفات من خطاب جدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال قداس عيد الميلاد، كانت قد ألقته عام 2012 حين احتفلت بيوبيلها الماسي، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

واستضافت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، حفل عشية عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، بهدف تكريم الملكة إليزابيث الثانية، تم بثه لعامة الناس مساء أمس السبت.

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وقام الأمير ويليام، خلال الحفل باقتباس مؤثر لمقتطفات من خطاب قدمته جدته الراحلة قبل عقد من الزمن.

وألقت الملكة الخطاب كجزء من بث في عام 2012 من غرفة الرسم البيضاء في قصر باكنغهام.

وفي عام 2012، احتفلت الملكة بيوبيلها الماسي، ووصفت الاحتفالات في ذلك الوقت بأنها "لا تنسى بشكل خاص بالنسبة لي ولعائلتي".

وقالت: "إنه لمن دواعي التواضع أن يختار الكثيرون الاحتفال بالذكرى السنوية لواجب انتقل إلي قبل ستين عاما".

الحدث يأتي في وقت أحدث فيه المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل جدلاً كبيراً وردود فعل سلبية في المجتمع البريطاني، طالت كيت ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير ويليام.

فقد كشف مصدر لصحيفة "ويكلي" Weekly البريطانية، أن كيت مستاءة من الأمير هاري بعد إطلاق مسلسله الوثائقي على "نتفليكس".

وأوضح المصدر، الأسبوع الماضي، أن كيت تشعر "بالأذى والخيانة" لأن هاري فعل ذلك معها أيضاً، خاصة أنهما كانا مقربين جداً، بحسب ما نقلت "نيويورك بوست" New York Post.

أما بالنسبة لرد فعل الأمير ويليام على المسلسل المكون من ست حلقات، فقد أفاد المصدر أن أمير ويلز "لا يخطط لتقديم جانبه من القصة أو الانتقام علانية".