مناورات عسكرية أميركية إسرائيلية والهدف إيران

تستضيف حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع، الدكتور جودت بهجت، أستاذ الأمن القومي في كلية الدفاع الوطني بواشنطن، للحديث عن التدريبات العسكرية الأميركية الإسرائيلية الأخيرة، التي تحاكي استهداف منشآت نووية إيرانية، ومدى استعداد هاتين الدولتين لضرب طهران عسكريا في حال قررتا اللجوء إلى ذلك، والتبعات العسكرية التي قد تنجم عن هذه الضربة حال وقوعها.

كما تستضيف الحلقة، مايكل دلاتي، نائب رئيس شركة بيل الأميركية لبرنامج H-1 للحديث عن تعاون شركته مع الجيش الأميركي لتطوير طائرات H-1.

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,الحلقة تتطرق أيضاً إلى صفقة أسلحة تعد الأكبر في تاريخ أستونيا، ومقاتلة MMU التركية التي ستحلق بحلول العام 2026، والمشروع المشترك بين إسرائيل وشركة لوكهيد مارتن الأميركية لتطوير منظومة أسلحة بتقنية الليزر، وأبرز مميزات مركبة ACV البرمائية التي ستستخدمها البحرية الأميركية، وكذلك مميزات مروحية Bell AH-1Z Viper، إضافة إلى المقاتلة الخشبية DH98 Mosquito التي كان لها دور بارز في الحرب العالمية الثانية.

