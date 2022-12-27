شاهد تهديداً بالسلاح لطالب سعودي من مالك غرفة استأجرها بأميركا

تحقق شرطة مدينة Denton في ولاية تكساس الأميركية، بفيديو انتشر في "تويتر"، مساء الأربعاء الماضي، ولكن عبر تغريدات عربية فقط، وفيه يظهر طالب سعودي وهو يتعرض لتهديد مسلح من مالك أميركي لغرفة استأجرها منه الطالب قبل 3 أشهر.

الخبر غطته صحيفة أميركية واحدة فقط، وبطريقة لا وضوح فيها لتفاصيل ما حدث بين المالك والمستأجر، هي صحيفة Denton Record-Chronicle المحلية التوزيع، ولأن شيئا عن الموضوع لم يظهر بموقع "سعوديون في دينتون" الخاص بالطلبة السعوديين في المدينة، لذلك استعانت "العربية.نت" بالقليل المفيد في خبر الصحيفة الخالي من اسم الطالب وجنسيته وصورته، إضافة لقليل من المعلومات وردت في 3 تغريدات تويترية، أهمها المنشورة صورتها أدناه، وكتبها الطالب المولود قبل 28 سنة بجدة، طبقا لما يذكر في حسابه Moh_1994_@ بتويتر، الواصف نفسه فيه بطالب ماجستير إدارة كوارث وأزمات.

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ويتضح من التغريدة، كما من فيديو، أن المشكلة بين الاثنين تتعلق بالمطبخ، وهو ما أوضحته تغريدة أخرى، كتبها التويتري السعودي @Milano_AlEnazi الأحد، وقال فيها إن المالك طلب مبلغا إضافيا من الطالب، خارج الاتفاق، ليسمح له باستخدام المطبخ، ولما رفض، قرر المالك طرده من دون إعادة ما دفعه من إيجار "فوقفت الشرطة بصف الطالب، وذكرت أنه لا يحق للمالك طرده لأن بينهما عقدا" كما قال.

وكتب "ميلانو" تغريدة ثانية، ذكر فيها أن المالك "استخدم أساليب تهديد لترويع الطالب، منها الاستعانة بأشخاص من ذوي البشرة البيضاء لتأديبه، ومنها ترويعه بالسلاح كما ظهر بالفيديو، لكن الطالب استطاع تصويره وإبلاغ الشرطة عما فعله مالك المنزل، وهنا بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، خصوصاً بعد وصول الفيديوهات للإعلام المحلي" وفق تعبيره.

"هل ستطلق عليّ النار"؟

ويظهر مالك العقار في الفيديو المعروض أدناه للتهديد المبطن، وبيده مسدس، وهو يصعد السلم المؤدي إلى غرفة الطالب الذي خرج منها حاملا هاتفه المحمول، ليصوره به، فسأله عما إذا كان يعرف ما يحمله بيده، أي المسدس، فأجابه: "هل تهددني به (..) ماذا لو ذهبت إلى المطبخ، هل ستطلق عليّ النار"؟ وبعد ثوان من الصمت أجابه: "سنرى ما سأفعل. لم أهدد بإطلاق النار عليك (..) تعتقد أنك ذكي جدا. أنت تعرف ما سأفعله.. اكتشفه" وقبلها قال إنه يحمل المسدس لحماية نفسه به، مع أن الطالب السعودي أخبره أنه لم يقم بتهديده.

أما خبر الصحيفة، ففيه أن Allison Beckwith المتحدثة باسم شرطة دينتون، أصدرت بيانا قالت فيه إن المحققين سيقدمون تحديثا عند الانتهاء من متابعتهم للحادث، وشرحت بحسب ما تلخص "العربية.نت" ما نقلت الصحيفة عنها، أن من قام بالتصوير، أي الطالب السعودي "لم يرغب في البداية بتقديم شكوى، ولم يتم اعتقال أحد" بحسب ما أكدت.

إلا أن الشرطة "اعتقلت مالك العقار بعد أن انتشر الفيديو بوسائل الإعلام، وأفرجت عنه بكفالة" على حد ما ورد في "فيسبوك" الأحد الماضي عن سعودي حاصل على بكالوريوس بالاقتصاد من جامعة روكفورد الأميركية، هو Hamad Alkharraa عضو جمعية الاقتصاد السعودية.